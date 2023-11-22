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Spor

Fas'tan deplasman galibiyeti!

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Fas, Tanzanya deplasmanına konuk oldu. Fas, Hakim Ziyech ve Bakari Nondo'nun kendi kalesine attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

22 Kasım 2023 Çarşamba 00:03 - Güncelleme:
Fas'tan deplasman galibiyeti!
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2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu'nda Fas, Tanzanya deplasmanına konuk oldu. Fas karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazandı.

Fas'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Hakim Ziyech ve 53. dakikada Bakari Nondo (Kendi kalesine) attı.

Fas'ta Achraf Hakimi, 3. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Tanzanya'da Novatus Dismas, 65. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Fas, ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Tanzanya ise 2 maç sonunda 3 puanda kaldı.

Fas, gruptaki bir sonraki maçında 3 Haziran'da sahasında Zambiya'yı ağırlayacak. Tanzanya ise 10 Haziran'da Zambiya deplasmanına konuk olacak.

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