Fas'tan Hakim Ziyech açıklaması

Fas Milli Takımı'nda futbolculardan Hakim Ziyech ve Brahim Diaz arasında sorun yaşandığı iddia edilmişti. Fas Milli Takımı teknik direktörü Walid Regragui, Moritanya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde konuşarak bu iddiaları cevapladı.

'İDDİALAR ASILSIZ'

Walid Regragui, 'Bu iddialar asılsız' diyerek, "Fotoğraflarda pek gülümsemeyen Ziyech'i bilirsiniz. Takımda büyük rol oynuyor. Kendisi kaptan ve her zaman yeni oyuncuları karşılamaya ve onları takım içine katmaya hevesli. Diaz'la o ilgilendi ve birbirlerini çok iyi anlıyorlar.' dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli antrenör, 'Büyük oyuncular başkaları tarafından tehdit edildiğini hissetmezler. Birbirlerini anlıyorlar ve harika sonuçlar elde etme ve takımda olumlu bir iz bırakma tutkusunu birlikte paylaşıyorlar." şeklinde konuştu.

Fas ile Moritanya, 26 Mart Salı gecesi 01:00'de karşı karşıya gelecek.