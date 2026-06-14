Fas'tan Lamine Yamal'a olay gönderme!

Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fouzi Lekjaa, Lamine Yamal hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2026 Dünya Kupası hedeflerine ilişkin konuşan Lekjaa, Fas ile İspanya'nın turnuvada karşı karşıya gelmesi halinde bunun özel bir anlam taşıyacağını ifade etti.

Faslı futbol adamı, genç yıldız Lamine Yamal'ın milli takım tercihini İspanya'dan yana kullanmasına göndermede bulunarak, "Umarım finalde İspanya ile karşılaşırız ve Lamine Yamal'ın doğru seçimi yapıp yapmadığını aydınlığa kavuştururuz." dedi.