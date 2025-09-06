Fas'tan Türk futboluna övgü

Fas Futbol Federasyonu (FRMF) Başkanı Danışmanı Omar Khyari, Fas halkının Türkiye'nin futboldaki başarılarını dikkatle takip ettiklerini söyledi.

2025 Afrika Uluslar Kupası ve 2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Fas, organizasyonlara hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Türkiye'yi ve Türk futbolunu ilgiyle takip ettiklerini belirten Omar Khyari, iki büyük organizasyona nasıl hazırlandıkları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"2002 DÜNYA KUPASI VE 2008 AVRUPA ŞAMPİYONASI TÜRKİYE İÇİN UNUTULMAZDI"

Türk futbol tarihinde iki organizasyonun, Türkiye'nin en parlak dönemi olduğunu belirten Khyari, "Benim için en sevdiğim Türk takımı Avrupa Şampiyonası'na giden ekip oldu. İki dönem var: 2002 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan takım ve 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen harika kadro. Semih Şentürk belki en iyisi değildi ama çok kritik bir gol attı. Teknik açıdan Hasan Şaş'ı da çok severdim. Teknik açıdan bakmak gerekirse Hasan Şaş ve İlhan Mansız'ın olduğu o unutulmaz 2002 Dünya Kupası takımını tercih ederim. Onlar da tıpkı Fas'ın yaptığı gibi müthiş bir iş çıkardı, Fas'ın yarı final yolculuğuna da benzerdi." diye konuştu.

Khyari, günümüzde ise en sevdiği Türk oyuncuların Arda Güler ve Kenan Yıldız olduğunu aktararak "Kenan'ı Bayern Münih günlerinden beri takip ediyorum, Juventus'a transfer olduğunda onun büyük bir yıldız olacağını anlamıştım." dedi

TÜRKİYE SÜPER LİGİ İLGİYLE TAKİP EDİLİYOR

Fas halkının Türkiye Süper Ligi'ni ilgiyle takip ettiğinin altını çizen Khyari, son yıllarda Türkiye'ye giden birçok Faslı oyuncu olduğuna dikkati çekti.



Khyari, "Daha önce Fas kökenli Avrupalı oyuncular Türkiye'ye transfer olurdu. Şimdi ise tablo değişti, Fas kulüplerinden Avrupa'ya ve oradan Süper Lig'e giden bir yol var. Artık Trabzonspor örneğinde olduğu gibi Türk kulüpleri Faslı oyuncuları doğrudan ülkemizden transfer ediyor. Bu, futbolumuzun ve altyapımızın geliştiğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Galatasaray Üniversitesi'nde eğitim aldığını Türkiye ile Fas'ın güçlü bağlara sahip olduğunu belirten Khyari, "Kültürel açıdan büyük benzerliklerimiz var. Avrupa'da İspanya ve Portekiz'den sonra Fas'a en yakın hissettiğimiz ülke Türkiye. Ortak bir tarih, ortak bir coğrafya paylaşıyoruz. Bu da ilişkilerimizi daha da güçlendiriyor." dedi.

Kyari, Türkiye'nin 2030 Dünya Kupası'nda yer almasını çok istediklerini ve bu turnuvada Türk halkının yanında olmalarına ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

FAS, BİRÇOK AFRİKA ÜLKESİNE FİZİKSEL ALTYAPI VE DESTEK SAĞLIYOR

Fas futbolu hakkında gelişmelere de değinen Kyari, Afrika futbolunun, Fas'ın futbol gelişim modelinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Fas'ın futbol altyapısının Afrika'nın çok ilerisinde olduğunun altını çizen Kyari "Bugün Fas Futbol Federasyonu, kıta genelindeki 54 ülke arasında 45 Afrika federasyonuyla ortaklık kurmuştur. Birçok Afrika takımı, Dünya Kupası standartlarını karşılayan stadyumları olmadığı için oynamak üzere Fas'a geliyorl. Bazı FIFA tarihlerinde 20'ye kadar Afrika ülkesine ev sahipliği yapıyoruz, neredeyse mini bir Afrika Uluslar Kupası gibi. Bu aynı zamanda antrenör eğitimi, hakem lisanslama, VAR eğitimi ve idari personelin eğitimine de yardımcı oluyor." diye konuştu.



Arap dünyasının büyük bölümünde ve birçok Afrika ülkesinde futbolun açık ara 1 numaralı spor aktivitesi olduğunu söyleyen Kyari, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıktıklarında tüm Orta Doğu, Müslüman dünyası ve Afrika ülkelerinden destek gördüklerini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

