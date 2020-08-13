Fatih Aksoy, Davidson Pereira ve Ufuk Ceylan resmen Alanyaspor'da

IHA 13 Ağustos 2020 Perşembe 16:33 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 16:33

Alanyaspor, Portekiz'in Vitori Guimares takımında forma giyen sol kanat oyuncusu Davidson Pereira ile 3, Welinton'a karşılık Beşiktaş'tan takas yoluyla transfer edilen Fatih Aksoy ile 5 ve son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Ufuk Ceylan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"DAVİDSON KANATLARDA OYNUYOR"

“Davidson her iki kanatta da oynayabiliyor. Başarılı olacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun."

"FATİH AKSOY TRANSFERİ İÇİN AHMET NUR ÇEBİ'YE TEŞEKKÜRLER"

"Fatih de geleceği parlak bir futbolcu. Geçen sezon Sivasspor’a büyük katkı sağladı. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Bu transfer için Beşiktaş başkanı sayın Ahmet Nur Çebi’ye de teşekkür ediyoruz."

"UFUK CEYLAN YUVAYA DÖNDÜ"

"Geçen sezon Yeni Malatyaspor’a giden Ufuk Ceylan ise yeniden yuvaya döndü. İyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum."

Futbolcular ise imza töreninde şu açıklamaları yaptılar:

DAVİDSON: "BANA GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEYECEĞİM"

“Başta başkanımız olmak üzere transferde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Çok çalışıp bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim Alanyaspor’u hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız"

FATİH AKSOY: "SÖZLEŞMEMİN UZUNLUĞU BANA OLAN GÜVENİ GÖSTERİYOR"

“Burada olduğum için çok mutluyum. Sözleşmemin uzunluğu bana olan güveni ve inancı gösteriyor. Bana olan bu güvenini boşa çıkarmayacağım.” diye konuştu.

UFUK CEYLAN: EVİME GERİ DÖNDÜM

“Öncelikle başkanımıza yönetim kurulumuz hocamıza teşekkür ediyorum. Evime geri döndüm. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum. Yeni sezonda inşallah daha iyi başarılara imza atarız.”