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Spor

Fatih Aksoy gelecek sezon Beşiktaş'ın jokeri olacak

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Sivasspor'a kiraladığı Fatih Aksoy, Kırmızı-Beyazlı ekipte gösterdiği performansla adeta göz doldurdu. Siyah-Beyazlılar, yeni sezonda takıma dönecek olan 22 yaşındaki oyuncuya yeni transfer gözüyle bakıyor.

10 Nisan 2020 Cuma 21:27 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 21:27
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Beşiktaş yönetimi, öz kaynaklara yönelmiş durumda. Bu bağlamda geçtiğimiz sezonun devre arasında Sivasspor'a kiralanan Fatih Aksoy'a yeni transfer gözüyle bakılıyor.

Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen ve Sivas'ın bu yılki başarısında pay sahibi olan genç oyuncuya teknik direktör Sergen Yalçın joker gözüyle bakıyor.

ELNENY'NİN BOŞLUĞU DOLACAK

22 yaşındaki futbolcunun stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yapabilmesi Yalçın'ın gelecek sezonla ilgili planlamasında elini güçlendiriyor. Mohamed Elneny'nin takımda tutulamaması halinde boşluğunu Fatih Aksoy'un dolduracağı, genç ismin planların önemli parçası olduğu kaydedildi.

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