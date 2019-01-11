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Fatih Aksoy Sivasspor'a kiralandı

Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında zaman zaman süre bulan Fatih Aksoy, Sivasspor'a kiralandı.

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Beşiktaş, Fatih Aksoy'un kiralık olarak Demir Grup Sivasspor'un yolunu tuttuğunu açıkladı.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Fatih Aksoy'un bir buçuk yıllığına kiralık transferi için Sivasspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Devre arasında Pepe ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta böylee 2. veda gerçekleşmiş oldu.

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