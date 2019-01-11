Fatih Aksoy Sivasspor'a kiralandı
Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında zaman zaman süre bulan Fatih Aksoy, Sivasspor'a kiralandı.
Beşiktaş, Fatih Aksoy'un kiralık olarak Demir Grup Sivasspor'un yolunu tuttuğunu açıkladı.
Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Fatih Aksoy'un bir buçuk yıllığına kiralık transferi için Sivasspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri yer aldı.
Devre arasında Pepe ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta böylee 2. veda gerçekleşmiş oldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.