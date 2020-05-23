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Spor

Fatih Akyel Roberto Carlos ile olan ilginç anısını anlattı! ''Yine mi sen?''

23 Mayıs 2020 Cumartesi 18:27 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 18:27
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Galatasaray ve Fenerbahçe eski oyuncusu Fatih Akyel Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport televizyonunda Türkiye'den Futbol programının konuğu oldu.

Fatih Akyel, Şampıyonlar Ligi'nde ve Süper Kupa finalinde karşılaştıkları Real Madrid'le maçlarda Roberto Carlosla arasında geçen anısını anlattı:

"Real Madrid'le karşılaşmalar benim içim çok özel. Çünkü o maçlar çok ön plana çıktığım karşılaşmalardı. Hatta Dünya Kupası'nda Brezilya ile maçlarda Carlos beni gördüğünde yine mi sen diye soruyordu. Böyle anımız var. Her defasında soruyordu" 

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