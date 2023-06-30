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Spor

Fatih Arda İpçioğlu, Avrupa'da finale yükseldi

Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Kayakla Atlama Avrupa Oyunları Normal Tepe Yarışmasında antrenman atlayışını birinci olarak tamamlayarak finale kaldı.

IHA30 Haziran 2023 Cuma 09:51 - Güncelleme:
Fatih Arda İpçioğlu, Avrupa'da finale yükseldi
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Tarihte ilk Kayakla Atlama Avrupa Oyunları Normal Tepe Yarışmasında antrenman atlayışını birinci olarak tamamlayan Fatih Arda İpçioğlu, normal tepede finale kalan kaldı.

Polonya-Zakopane şehrinde düzenlenen oyunlarda kayakla atlamada cumartesi günü büyük rampada devam edecek olan Fatih Arda İpçioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Çeyrek final atlayışında 6. Olarak final atlayışına hak kazandım ve finalde ise 11. Olarak yarışmayı tamamladım. Biz bu sporda Türkiye'nin neler yapacağının çok açık farkındayız. Fakat mevcut durumda artık Uçan Türklerin desteğe ihtiyacı var. Bizler bu zamana Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Kayak Federasyonu destekleriyle buralara geldik. Artık bu işi daha öteye taşımamız lazım. Aynı zamanda 8 yaşından beri kulübü sporcusu olduğum ARAS EDAŞ yönetim kurulu başkanımız Ümit Kiler Beye ve değerli genel müdürümüz Fikret Akbaş'a teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

FATİH ARDA İPÇİOĞLU KİMDİR?

1997 Erzurumlu doğumludur. Türkiye rekoru sahibi kayakla atlamacı. 2018 Kış Olimpiyatları'na katılan İpcioğlu, böylece ülkemizi Olimpiyatlar'da temsil eden ilk kayakla atlamacı oldu. Türk sporcu Güney Kore'deki organizasyonun açılış töreninde Türk bayrağını taşıyan isim oldu.

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