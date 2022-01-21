Fatih Arda İpçioğlu, Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda 9. kez finalde

AA 21 Ocak 2022 Cuma 21:48 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 21:48

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fatih Arda İpçioğlu, Almanya'da tarihi bir atlayış daha sergiledi.

Fatih Arda İpçioğlu, 114 metrelik atlayışıyla Dünya Kupası'nda 9. kez finale kaldı.



Dünya Kupası'nda mücadele eden bir diğer milli sporcu Muhammet İrfan Çintimar ise 93,5 metre atlayarak yarışı tamamladı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, sporcuları başarısından dolayı kutlarken, final yarışında da Fatih Arda İpçioğlu'na başarılar diledi.

Fatih Arda İpçioğlu'nun Almanya'daki final müsabakası yarın saat 18.15'te başlayacak.