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Spor

Fatih Arda İpcioğlu'nda yeni bir Türkiye rekoru

Kayakla Atlama branşında çok başarılı bir sezon geçiren milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, sezonun finalinde yeni bir Türkiye rekoruna imza attı.

IHA25 Mart 2022 Cuma 10:07 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 10:07
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Slovenya'da Planica Uçuş Rampasında Dünya Kupası'nın son yarışmasında sahne alan Fatih Arda İpcioğlu, 196.5 metrelik atlayışı ile kendisine ait 190,5 metrelik Türkiye rekorunu geliştirdi. Bu sezon 12 final ile tarihe geçen Fatih Arda İpcioğlu, ilkleri gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Tarihimizde ilk kez uçuş rampalarından atlayış gerçekleştirdik. Yarışmaların ilkini Norveç'te yaptık. Türkiye rekorumuz 145 metreydi. Norveç'te bunu 183 metreye çekerek elemeleri geçip final atlayışına hak kazandık. Daha sonra Almanya'da yapılan uçuş rampasında ise rekoru 190 metreye çektim. Şimdi de sezonun son yarışı Slovenya'da rekoru 196.5 metreye çekerek tarihimizde ilk kez katıldığımız 3 uçuş rampasında da rekor kırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Önümüzdeki yıl daha iyi yerlerde olacağıma inanıyorum ve bana destek olanlara federasyonumuza, bakanlığımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

  • Fatih Arda İpcioğlu
  • Kayakla Atlama
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