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Spor

Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi 32 bin genci sporla tanıştırdı

Haliç'te yer alan Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi bugüne kadar 32 bine gence spor eğitimi verdi.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 20:13 - Güncelleme:
Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi 32 bin genci sporla tanıştırdı
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Kano, kürek ve yelken dersleri verilen gençlerin yanı sıra, hafta sonlarını aktivitelerle değerlendirmek isteyen vatandaşlar kentin farklı noktalarından merkeze geliyor.

12 ay boyunca kano dahil 4 farklı alanda eğitimler verilen merkez, geçtiğimiz yıl 16 ülkeden 523 sporcunun katılımı ile 2022 Üniversitelerarası Avrupa Kürek Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

Spor basını temsilcileri ile birlikte Haliç üzerinde dragon bot yarışı yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yaklaşık 3 yıldır faaliyette olan Kano ve Kürek Sporları Merkezi'nde bugüne kadar 32 bine gence eğitim verdiklerini belirtti.

Turan, "Denize kıyısı olan ancak denizle hiç buluşmamış gençlerimizi su sporları ile tanıştırdık. Optimist yelken, dragon bot, kano, kürek, yelken ve rüzgar sörfü branşlarında hizmet veren merkezimizde tüm hizmetler ücretsiz. Bugün de hem bir anı olsun hem de gazeteci arkadaşlarımızla İstanbul'un güzel bir sabahında beraber olalım istedik. Güzel bir etkinlik olduğu kanaatindeyim" diye konuştu.

  • kano eğitimi
  • kürek sporu
  • gençlik merkezi

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