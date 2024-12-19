İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2024 Perşembe / 18 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,0993
  • EURO
    36,5811
  • ALTIN
    2922.8
  • BIST100
    9765.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Demireli: Boey'in sürekli sakatlanmasına çok şaşırdık
Spor

Fatih Demireli: Boey'in sürekli sakatlanmasına çok şaşırdık

Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Bayern Münih'te forma giyen eski futbolcuları Sacha Boey'in sıklıkla sakatlık yaşamasına şaşırdıklarını söyledi.

19 Aralık 2024 Perşembe 18:36 - Güncelleme:
Fatih Demireli: Boey'in sürekli sakatlanmasına çok şaşırdık
ABONE OL

Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Bayern Münih'e gönderilen Sacha Boey'in yaşadığı sakatlıklar ile ilgili Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Demireli, yıldız oyuncunun Galatasaray'da çok sık sakatlık yaşamadığını ve bu yaşadıklarının şanssızlıktan kaynaklı olduğunu ifade etti.

"BİZ DE ÇOK ŞAŞIRDIK"

Sacha Boey'in sürekli sakatlanmasına şaşırdıklarını söyleyen Fatih Demireli, "Biz de çok şaşırdık. Bizde oynarken en ufak bir ağrısı ve sızısı olmadı. Gerçekten iyi antrenman yapan üst düzey bir futbolcuydu." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ŞANSSIZLIK"

Açıklamalarına devam eden Demireli, "Onun Bayern'de de çalışkan ve kötü bir yaşam tarzına sahip olmadığını biliyorum. Muhtemelen bu tamamen şanssızlıktan kaynaklı."

4 KEZ SAKATLIK YAŞADI

Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30+5 milyon euroya transfer olan Fransız futbolcu, Alman devinde 4 farklı sakatlık yaşadı. Boey'in Bayern'e transfer olduğu 2023-24 sezonundan sonra 160 günü sakatlıkla geçti. 24 yaşındaki oyuncu sakatlığı sebebiyle 29 maç kaçırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.