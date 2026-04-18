Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ikas Eyüpspor 2-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada kendi kalesine Kranevitter ve 44. dakikada Legowski kaydetti. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün tek golü 16. dakikada Serginho'dan geldi.

EYÜPSPOR MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

78. dakikada ikas Eyüpspor'da Anıl Yaşar, VAR incelemesi sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla düşme hattında yer alan iki takımdan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 20 puanda kalırken, ikas Eyüpspor puanını 25'e yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında ikas Eyüpspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.