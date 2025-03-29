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Spor

Fatih Karagümrük, 3 puana 2 golle uzandı

1. Lig'de 2. sırada bulunan Fatih Karagümrük, 31. hafta maçında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. İstanbul ekibi karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrılarak Süper Lig için iddiasını sürdürdü.

Haber Merkezi29 Mart 2025 Cumartesi 16:35 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük, 3 puana 2 golle uzandı
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Trendyol 1. Lig'de 31. hafta maçında son sırada yer alan Yeni Malatyaspor ile Süper Lig hesapları yapan Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Fatih Karagümrük oldu.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 45. dakikada Atakan Çankayave 83. dakikada Andre Gray kaydetti.

Deplasmanda arka arkaya son üç maçını kazanan Fatih Karagümrük puanını 56'ya yükseltti. Ligdeki tüm maçlarını kaybeden ve puan silme cezaları olan Yeni Malatyaspor, -21 puanla haftayı kapattı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Yeni Malatyaspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük, Erzurumspor'u ağırlayacak.

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