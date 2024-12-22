Fatih Karagümrük 3 puanı 1 golle aldı

Trendyol 1. Lig 17. hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı. Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 31. dakikada Wesley kaydetti.

İstanbul ekibi, bu sonuçla ligde iki maç sonra galip geldi. Keçiörengücü'nün ise 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Bu sonucun ardından Karagümrük, puanını 31'e çıkardı. Keçiörengücü ise 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Karagümrük, Pendikspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise Ankaragücü ile oynayacak.