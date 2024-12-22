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Spor

Fatih Karagümrük 3 puanı 1 golle aldı

Trendyol 1. Lig 17. hafta maçında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşan Fatih Karagümrük rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

22 Aralık 2024 Pazar 15:51 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük 3 puanı 1 golle aldı
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Trendyol 1. Lig 17. hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı. Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 31. dakikada Wesley kaydetti.

İstanbul ekibi, bu sonuçla ligde iki maç sonra galip geldi. Keçiörengücü'nün ise 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Bu sonucun ardından Karagümrük, puanını 31'e çıkardı. Keçiörengücü ise 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Karagümrük, Pendikspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise Ankaragücü ile oynayacak.

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