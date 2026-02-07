İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Fatih Karagümrük 3 puanı tek golle aldı

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

7 Şubat 2026 Cumartesi 16:36
Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı 1-0'lık skorla kazandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 5. dakikada Serginho kaydetti.

Fatih Karagümrük, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'deki özlemine de son verdi. İstanbul ekibi, ligde 9 Kasım'dan bu yana ilk kez kazandı.

Antalyaspor galibiyetiyle birlikte bu sezon ligdeki 3. galibiyetini alan Fatih Karagümrük, 12 puana yükseldi. Ligde 3 maç sonra kaybeden Antalyaspor, 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

