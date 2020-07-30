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Spor

Fatih Karagümrük 36 yıl sonra Süper Lig'de

TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'u normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta penaltı atışlarında 6-5 yenen Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi.

30 Temmuz 2020 Perşembe 23:57 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 23:59
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TFF 1. Lig playoff finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ankara'da Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelenin 120 dakikası 1-1 sonuçlandı ve penaltılarda 6-5 kazanan Karagümrük Süper Lig'e yükselen takım oldu.

Karagümrük 40. dakikada Çağrı'nın attığı golle öne geçerken, Adana Demirspor'a beraberliği getiren gol 68. dakikada Pa Dibba'dan geldi. Maçın 120 dakikasında başka gol olmadı.

Penaltılarda iki takım da ilk 5 penaltısını atarken, Adana Demirspor'da Mehmet Uslu kaçırdı ve Karagümrük penaltılarda 6-5 üstünlükle Süper Lig'e yükseldi.

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