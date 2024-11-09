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Spor

Fatih Karagümrük, 6 golle 3 puanı aldı

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor karşısında sahadan 6-12lik skorla galip ayrıldı.

9 Kasım 2024 Cumartesi 18:22 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük, 6 golle 3 puanı aldı
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Trendyol 1. Lig'in 12. hafta maçında Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede Karagümrük sahadan 6-1'lik skorla galip ayrıldı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 5'te Djilobodji, 12'de Camacho, 36 ve 49'da Göktan Gürpüz, 45+3'te Lamkel Ze ile 69'da penaltıdan Wesley kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golünü 34'te Mert Altıntaş attı.

Fatih Karagümrük bu sonucun ardından puanını 21'e yükseltti. Yeni Malatyaspor -3 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Erzurumspor FK deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise İstanbulspor'u konuk edecek.

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