Fatih Karagümrük, Adanaspor deplasmanında hata yapmadı

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük ile Adanaspor karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta Fatih Karagümrük, Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.
Fatih Karagümrük'ün gollerini, 38. dakikada Pape Djilobodji ve 77. dakikada Marius Doh kaydetti. Adanaspor'un tek golü ise 71. dakikada Andrei Ivan attı.
90+5. dakikada Adanaspor futbolcusu Amadou Ciss, girdiği hava topu mücadelesinde çarpışma sonucu yerde kaldı ve hastaneye kaldırıldı.
Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük son 10 maçtaki 5. galibiyetini aldı.
Adanaspor ise ligde 4 maç aradan sonra kaybetti.