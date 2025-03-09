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Spor

Fatih Karagümrük, Adanaspor deplasmanında hata yapmadı

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta Fatih Karagümrük, Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi9 Mart 2025 Pazar 18:16 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük, Adanaspor deplasmanında hata yapmadı
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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük ile Adanaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta Fatih Karagümrük, Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.

Fatih Karagümrük'ün gollerini, 38. dakikada Pape Djilobodji ve 77. dakikada Marius Doh kaydetti. Adanaspor'un tek golü ise 71. dakikada Andrei Ivan attı.

90+5. dakikada Adanaspor futbolcusu Amadou Ciss, girdiği hava topu mücadelesinde çarpışma sonucu yerde kaldı ve hastaneye kaldırıldı.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük son 10 maçtaki 5. galibiyetini aldı.

Adanaspor ise ligde 4 maç aradan sonra kaybetti.

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