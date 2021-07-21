İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2021 Çarşamba / 11 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5879
  • EURO
    10,1328
  • ALTIN
    497.575
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Karagümrük Ahmed Musa ile anlaştı
Spor

Fatih Karagümrük Ahmed Musa ile anlaştı

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen, serbest oyuncu konumundaki Ahmed Musa ile anlaşmaya vardı.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 19:36 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 19:36
ABONE OL

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük transferde bombayı patlattı... TRT Spor'un haberine göre kırmızı-siyahlı kulüp, bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen ve bonservisi elinde olan Ahmed Musa ile anlaşmaya vardı.

Nijeryalı forvetin transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. CSKA Moskova ve Leicester City gibi önemli kulüplerde forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev alabiliyor.

İkinci Başkan Serkan Hurma transfer ateşini yaktı.

Karagümrük İkinci Başkanı Serkan Hurma sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Biz bayram için hazırız! Taraftarımız da hazırlansın, bayram hediyeleri yolda" diyerek transfer ateşini yaktı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.