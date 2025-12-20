Fatih Karagümrük, Alanyaspor deplasmanında

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Ligde oynadığı 16 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi yaşayan Fatih Karagümrük, 9 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, ligdeki son 5 maçında 5 puan topladı.
Geride kalan haftalarda 3 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Alanyaspor ise 18 puanla haftaya 10. sırada girdi.
Karagümrük'te sakatlıkları bulunan Joao Camacho ve Enzo Roco, mücadelede forma giyemeyecek.