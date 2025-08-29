Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanında

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.
Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Süper Lig'in 3 haftası geride kalırken 1 maçı eksik İstanbul ekibi, 2 yenilgiyle 18. ve son basamakta yer alıyor.
Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyeti, 1 yenilgisi bulunan Antalyaspor ise topladığı 6 puanla 6. sırada haftaya giriş yaptı.
Fatih Karagümrük'te kırmızı kart cezalısı Maruis Tresor Doh, Antalya deplasmanında forma giyemeyecek.