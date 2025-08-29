İSTANBUL 30°C / 20°C
Spor

Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanında

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, yarın Antalyaspor'a konuk olacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

29 Ağustos 2025 Cuma 11:08
Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanında
Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Süper Lig'in 3 haftası geride kalırken 1 maçı eksik İstanbul ekibi, 2 yenilgiyle 18. ve son basamakta yer alıyor.

Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyeti, 1 yenilgisi bulunan Antalyaspor ise topladığı 6 puanla 6. sırada haftaya giriş yaptı.

Fatih Karagümrük'te kırmızı kart cezalısı Maruis Tresor Doh, Antalya deplasmanında forma giyemeyecek.

Popüler Haberler
