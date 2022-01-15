Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u 2 golle geçti

15 Ocak 2022 Cumartesi 18:06 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 18:22

Süper Lig'in 21. haftasında Volkan Demirel'in takımı Fatih Karagümrük ile Hamza Hamzaoğlu'nun çaıştırdığı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Karagümrük, 2-0'lık skorla kazandı. Golleri 31. dakikada Aleksandar Pesic ile 75'te Salih Dursun kaydetti.

29 yaşındaki Sırp oyuncu Aleksandar Pesic, bu sezon ligde toplam 12 gole ulaştı. Salih Dursun ise Süper Lig'de 7 yıl sonra ağları sarstı.

Karagümrük'te sarı kart cezalısı durumuna düşen Lucas Biglia ile mücadelede 77. dakikada kırmızı kart gören Zukanovic gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.

Bir sonraki haftada Çaykur Rizespor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 30 yaparken, Çaykur Rizespor 18 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

31'inci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Salih Dursun'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Pesic'in topu göğsüyle kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

40'ıncı dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Boyd'un topu kontrol ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52'nci dakikada Boyd'un ortasında Salih Dursun'un kafayla yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

73'üncü dakikada ani gelişen Karagümrük atağında Salih Dursun'un arapasıyla savunma arkasına hareketlenen Pesic, müsait pozisyonda geriden gelen Bistrovic'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine girer girmez kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta Gökhan gole izin vermedi.

75'inci dakikada Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Bistrovic'in sol kanattan yaptığı ortayı penaltı noktası üzerinde kontrol eden Pesic, pasını Salih Dursun'a çıkardı. Bu oyuncunun altıpas üzerinden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fatih Karagümrük sahadan 2-0 galip ayrıldı.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Adnan Uğur, Emre Mor (Dk. 60 Bistrovic), Borini (Dk. 84 Alparslan Erdem), Karamoh (Dk. 75 Salibur), Pesic

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Holmen, Selim Ay, Emir Han Topçu (Dk. 66 Deniz Hümmet), Cemali Sertel (Dk. 66 Yusuf Sarı), Sabo (Dk. 90+2 Phiri), Dokovic (Dk. 85 Dabo), Boyd (Dk. 65 Ronaldo Mendes), Boldrin, Alper Potuk, Pohjanpalo

GOLLER: Dk. 31 Pesic, Dk. 75 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)

KIRMIZI KART: Dk. 77 Zukanovic (VavaCars Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Biglia, Zukanovic, Salibur (VavaCars Fatih Karagümrük) - Holmen, Sabo (Çaykur Rizespor)