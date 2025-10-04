İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2025 Cumartesi / 12 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Karagümrük çıkışa geçmek istiyor
Spor

Fatih Karagümrük çıkışa geçmek istiyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek Fatih Karagümrük, kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

AA4 Ekim 2025 Cumartesi 10:32 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük çıkışa geçmek istiyor
ABONE OL

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır, görev yapacak.

Lige çok kötü bir başlayan ve 7 haftada 6 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisi, tek galibiyetini Antalyaspor'a karşı elde etti.

Sezonda henüz beraberlik almayan Fatih Karagümrük, 5 haftadır yenilmeyen rakibi karşısında galibiyet hedefliyor.

Kırmızı-siyahlılarda zorlu karşılaşma öncesinde Enzo Roco dışında eksik bulunmuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.