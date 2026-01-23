İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2026 Cuma / 5 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3807
  • EURO
    51,0132
  • ALTIN
    6942.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Karagümrük, Davide Biraschi'yi yeniden kadrosuna kattı
Spor

Fatih Karagümrük, Davide Biraschi'yi yeniden kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

AA23 Ocak 2026 Cuma 18:38 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük, Davide Biraschi'yi yeniden kadrosuna kattı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi'nin bonservisini sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone'nin 31 yaşındaki stoperi Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. 2022-2024 yılları arasında 2,5 sezon formamızı giyen Davide Biraschi; 5,5 sezon Genoa'da, son 2 sezon da Frosinone'de mücadele etti. Yeniden kırmızı-siyahlı formamızı terletecek Davide Biraschi'ye ailemize 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Biraschi, bu sezon Frosinone formasıyla 2 maçta görev yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Muayene istasyonunda kontrolden çıktı: Araçlara çarpa çarpa durdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.