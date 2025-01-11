Fatih Karagümrük deplasmanda tek golle galip

Trendyol 1. Lig'in 19. hafta maçında Fatih Karagümrük, Iğdır FK'ye konuk oldu.
Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Karagümrük'e galibiyeti getiren golü dakika 53'te Göktan Gürpüz attı.
Iğdır FK oyuncusu Burak Altıparmak, 69. ve 90. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Fatih Karagümrük, bu galibiyetin ardından puanını 34'e yükseltti. Iğdır FK, 25 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Amed SK deplasmanına gidecek. Iğdır FK, Boluspor'u konuk edecek.