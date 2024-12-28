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Spor

Fatih Karagümrük, Didier Lamkel Ze ile yollarını ayırdı

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, sezon başında transfer ettiği 28 yaşındaki futbolcu DidierLamkel Ze ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber Merkezi28 Aralık 2024 Cumartesi 16:59 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük, Didier Lamkel Ze ile yollarını ayırdı
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Kamerunlu kanat hücumcusu Didier Lamkel Ze, geçtiğimiz şubat ayından bu yana dördüncü kez takım değiştirdi.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Hatayspor'dan Metz'e kiralanan Lamkel Ze, haziran ayında Hatay'a geri döndü.

Ağustos ayında bordo beyazlı takımla yollarını ayıran Kamerunlu futbolcu, Sakaryaspor'a imza attı.

SAKARYASPOR'DA 17 GÜN

Yeşil siyahlı takımdaki macerası sadece 17 gün süren 28 yaşındaki oyuncu, 2 Eylül'de Fatih Karagümrük'le anlaştı.

Lamkel Ze, bugün itibariyle Karagümrük'le de yollarını ayırdı. İstanbul kulübünden yapılan açıklamada "Didier Lamkel Ze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

10 MAÇTA 3 GOL, 3 ASİST

Bu sezon 1. Lig'de 10 maça çıkan Didier Lamkel Ze, 3 gol atarken 3 kez de asist yaptı.

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