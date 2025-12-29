Fatih Karagümrük duyurdu! Aleksandar Stanojevic dönemi başladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörünü açıkladı.

İstanbul ekibi, teknik direktörlük görevine Aleksandar Stanojevic'in getirildiğini açıkladı.

Stanojevic, Türkiye'de daha önce Konyaspor'da da görev yapmıştı.

İşte Fatih Karagümrük'ün açıklaması:

"Kulübümüz, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı.

İmza törenine Fatih Karagümrük Spor Kulübü Asbaşkanı Ferhat Ferhangil ve Mısırlı CEO'su Murat Eren Taşçı katıldı.

Kariyerinde önemli başarılar elde eden Aleksandar Stanojevic, ülkesinde Partizan ile 2 Lig, 1 Kupa şampiyonluğu yaşadı. Avrupa ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden deneyimli teknik adam, bir dönem ülkemizde de görev yaptı.

Aleksandar Stanojevic'e ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz."