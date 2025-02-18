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Spor

Fatih Karagümrük evinde 2 puan bıraktı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi18 Şubat 2025 Salı 00:42 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük evinde 2 puan bıraktı
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük, Şanlıurfaspor'u konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 berabere bitti.

Fatih Karagümrük'ün golü, 21. dakikada Serginho'dan geldi. Şanlurfaspor'un golünü ise 49. dakikada Uchenna Ogundu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, 46 puanla 2. sırada yer aldı. Şanlıurfaspor ise 29 puanla 18. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Fatih Karagümrük, İstanbulspor'a konuk olacak. Şanlıurfaspor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.

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