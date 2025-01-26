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Spor

Fatih Karagümrük evinde hata yapmadı

Trendyol 1.Lig'in 21. hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Haber Merkezi26 Ocak 2025 Pazar 18:36 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük evinde hata yapmadı
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Trendyol 1.Lig'in 21. hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Karagümrük'e galibiyeti getiren golü dakika 23'te Daniel Johnson kaydetti.

Fatih Karagümrük'te 52. dakikada Wesley 70. dakikada ise Daniel Johnson kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İstanbul ekibi bu galibiyetin ardından puanını 38 yaptı. Çorum FK, 32 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Manisa FK deplasmanına gidecek. Çorum FK, Bandırmaspor'u konuk edecek.

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