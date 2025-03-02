Fatih Karagümrük geriden gelip kazandı

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Karagümrük 3-1 kazandı.

Sakaryaspor, 23. dakikada Mendy Mamadou ile öne geçti. Karagümrük, 1-0 biten ilk yarının ardından 60. dakikada Wesley Moraes ile skora dengeyi getirdi.

Karagümrük'e öne geçiren golü 71. dakikada Atakan Çankaya kaydetti. Wesley Moraes, 90+5'te ikinci kez sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi.

2 hafta sonra kazanan Karagümrük 49 puanla ikinci sıraya yükseldi, Sakaryaspor ise 35 puanda kaldı.

Karagümrük, gelecek hafta Bandırmaspor ile kritik bir maça çıkacak. Sakaryaspor ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.