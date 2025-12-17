Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçında beraberlik

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında 1. Lig ekibi İstanbulspor'u ağırladı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da grup aşamasına 1 puan ile başladı.

Grubun sonraki haftasında Karagümrük, Alanyaspor'a konuk olacak. İstanbulspor, Trabzonspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Jonhson'un ortasında penaltı noktasının önünde Gray'in kafa vuruşunda kaleci, topu kornere uzaklaştırdı.

22. dakikada konuk ekip etkili oldu. Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Mustafa Sol'un kaleciyle karşı karşıya durumda çaprazdan şutunda meşin yuvarlak, Kerem Yandal'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kadir Beyaz, Yusuf Susuz

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Kerem Yandal, Esgaio, Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp (Dk. 46 Balkovec), Alper Demirol (Dk. 60 Berkay Özcan), Johnson (Dk. 76 Fofana), Tresor Doh, Barış Kalaycı, Serginho (Dk. 46 Ahmet Sivri), Gray

İstanbulspor: Alp Tutar, Musab Ayberk Çolak, Enes Köseoğlu (Dk. 87 Berat Bozkuş), İzzet Ali Erdal, Bilal Berat Polat, İsa Dayaklı, Demir Mermerci, Enver Cenk Şahin (Dk. 87 Türker Yılmaz), Ertuğrul Sandıkcı (Dk. 78 Fahri Kerem Ay), Cham, Mustafa Sol (Dk. 66 Soner Salih Yavuz)

Sarı kartlar: Dk. 42 Gray, Dk. 74 Anıl Yiğit Çınar (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)