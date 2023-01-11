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Spor

Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük İsveçli oyuncu Jimmy Durmaz ile yollarını ayırdığını açıkladı.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 16:29 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı
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VavaCars Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Jimmy Durmaz'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Jimmy Durmaz kariyerine Malmö'de başladı ve sırasıyla Gençlerbirliği, Olympiakos, Toulouse, Galatasaray ve Karagümrük formaları giydi. İsveçli futbolcu milli takım forması ile 49 maça çıkarak 3 gol katkısı verdi.

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