Fatih Karagümrük kupada Fethiye engelini aştı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Fatih Karagümrük deplasmanda Fethiyespor'u 2-0 mağlup etti.

AA3 Mart 2026 Salı 15:08 - Güncelleme:
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Fethiyespor'u 2-0 mağlup etti.

40. dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük öne geçti. Ceza sahası yayında kazanılan serbest vuruşta Barış Kalaycı'nın şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

47. dakikada Fatih Karagümrük, farkı ikiye çıkardı. Fethiyespor kalecisi Arda Akbulut ceza sahasında topa vurmak isterken baskı yapan Kone, topu kazandı. Kone'nin dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Stat: Fethiye İlçe

Hakemler: Burak Olcar, Samet Özkul, Onur Gülter

Fethiyespor: Arda Akbulut, Ali Mert Aydın, Ulaş Zengin, Serdarcan Eralp (Dk. 46 İrfan Akgün), Oğuz Yılmaz, Ahmet Mert Koşar (Dk. 56 Melih Okutan), Cihan Kazan (Dk. 83 Hüseyin Demir), Seyit Niyazi Özcan (Dk. 78 Serkan Yıldız), Kerem Pala Muhammet Enes Erdem, Berat Satır (Dk. 46 Ramazan Çevik)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Johnson, Kone (Dk. 90+1 Kerem Özmen), Onogo, Tiago Çukur, Fatih Kurucuk, Burhan Ersoy (Dk. 75 Oğuzhan Odabaş), Çağtay Kurukalıp, Barış Kalaycı, Traore (Dk. 69 Tarık Buğra Kalpaklı), Anıl Yiğit Çınar

Goller: Dk. 40 Barış Kalaycı, Dk. 47 Kone (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 49 İrfan Akgün, Dk. 78 Cihan Kazan (Fethiyespor)

