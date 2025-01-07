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Spor

Fatih Karagümrük, kupaya galibiyetle başladı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük 1-0'lık skorla kazandı.

Haber Merkezi7 Ocak 2025 Salı 17:58 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük, kupaya galibiyetle başladı
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 86. dakikada Çağtay Kurukalıp attı.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, kupanın grup aşamasına 3 puanla başladı. Rizespor, gruptaki ilk maçında puan alamadı.

Fatih Karagümrük, kupada bir sonraki hafta Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi, 1. Lig'de hafta sonunda Iğdır FK'ye konuk olacak.

Rizespor, kupadaki bir sonraki maçında Ankaragücü'nü konuk edecek. Karadeniz temsilcisi, ligde ise hafta sonunda Hatayspor'a konuk olacak

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