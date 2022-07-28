Fatih Karagümrük, Magomed Ozdoev'i renklerine bağladı

Fatih Karagümrük, transfer hamlelerini açıklamaya devam ediyor. İstanbul ekibi, Rusya Milli Takımı'nın formasını 35 kez giyen 29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Magomed Ozdoev'i bonservisiyle birlikte transfer ettiğini açıkladı.

Kariyerinde 4 Rusya Ligi, 2 Rusya Süper Kupası ve 1 Rusya Kupası şampiyonluğu yaşayan Magomed Ozdoev, son 5 sezondur Zenit forması giyiyordu. Magomed Ozdoev ayrıca Lokomotiv Moskova, Rubin Kazan ve Terek Grozny gibi takımlarda da forma giydi.

Fatih Karahümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Rusya Milli Takımı'nın formasını 35 kez giyen 29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Magomed Ozdoev'i bonservisiyle kadromuza kattık. Kariyerinde 4 Rusya Ligi, 2 Rusya Süper Kupası ve 1 Rusya Kupası şampiyonluğu yaşayan Magomed Ozdoev son 5 sezondur Zenit forması giyiyordu. Magomed Ozdoev ayrıca Lokomotiv Moskova, Rubin Kazan ve Terek Grozny gibi takımlarda da forma giydi.