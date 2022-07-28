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Spor

Fatih Karagümrük, Magomed Ozdoev'i renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu Magomed Ozdoev'i kadrosuna kattı.

28 Temmuz 2022 Perşembe 22:42 - Güncelleme:
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Fatih Karagümrük, transfer hamlelerini açıklamaya devam ediyor. İstanbul ekibi, Rusya Milli Takımı'nın formasını 35 kez giyen 29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Magomed Ozdoev'i bonservisiyle birlikte transfer ettiğini açıkladı.

Kariyerinde 4 Rusya Ligi, 2 Rusya Süper Kupası ve 1 Rusya Kupası şampiyonluğu yaşayan Magomed Ozdoev, son 5 sezondur Zenit forması giyiyordu. Magomed Ozdoev ayrıca Lokomotiv Moskova, Rubin Kazan ve Terek Grozny gibi takımlarda da forma giydi.

Fatih Karahümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Rusya Milli Takımı'nın formasını 35 kez giyen 29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Magomed Ozdoev'i bonservisiyle kadromuza kattık. Kariyerinde 4 Rusya Ligi, 2 Rusya Süper Kupası ve 1 Rusya Kupası şampiyonluğu yaşayan Magomed Ozdoev son 5 sezondur Zenit forması giyiyordu. Magomed Ozdoev ayrıca Lokomotiv Moskova, Rubin Kazan ve Terek Grozny gibi takımlarda da forma giydi.

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