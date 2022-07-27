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Spor

Fatih Karagümrük, Otabek Shukurov'u renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, El Sharjah'da forma giyen Otabek Shukurov'u kadrosuna kattığını açıkladı.

AA27 Temmuz 2022 Çarşamba 21:26 - Güncelleme:
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Transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Özbek futbolcu Otabek Shukurov'u transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Sharjah ekibinde forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Otabek Shukurov'un Özbekistan Milli Takımı'nda görev aldığı 46 maçta 5 gol attığı belirtilerek, "Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek Otabek Shukurov'a hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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