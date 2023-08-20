Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir'i mağlup etti

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Karagümrük 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Ryan Mendes ve 30. dakikada Muhammed Şengezer(K.K.) kaydetti.



Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir, ligdeki 2. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Karagümrük de Beşiktaş mağlubiyetinden sonra ilk galibiyetini aldı.

KARAGÜMRÜK HİÇ YENİLMEDİ

Karagümrük, Başakşehir'e karşı çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet aldı, hiç yenilmedi.

Bu sonuçla, Karagümrük puanını 3'e çıkardı. Başakşehir ise 0 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Karaügmrük ise Ankaragücü'nü konuk edecek.

AİLE TRİBÜNÜ HAYATA GEÇTİ

Başakşehir, Başakşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiği iş birliğinde "Başakşehirli Aile Tribünü" projesine hayata geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı Batı Tribünü A Blok'ta "Baykuş Yuvası" olarak isimlendirilen bölge, 0-6 yaş arası çocukların kendilerine ayrılmış oyun ve eğlence alanında vakit geçirip eğlenirken ailelerin de maç izleyecekleri bir alan olarak yeniden tasarlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada konuk takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Rohden'in pasıyla çaprazdan ceza sahasına giren Mendes, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Muhammed'in müdahale ettiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

20. dakikada Mendes'in soldan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı top son olarak penaltı noktası gerisindeki Ceccherini'de kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

30. dakikada kırmızı-siyahlılar farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Adnan Uğur, Edgar Ie'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası yayına kadar sokuldu. Bu oyuncunun sol çaprazdan şutunda kaleci Muhammed'in müdahale ettiği meşin yuvarlak önde direğe sonra yeniden Muhammed'e çarparak ağlara gitti: 0-2.

39. dakikada Pelkas'ın soldan kullandığı serbest vuruşta oyuna yeni giren Keny, altıpas önünden yükseldi. Bu oyuncunun kafayla vurduğu top kaleci Dituro'da kaldı.

45+1. dakikada Şener'in uzun pasında soldan hareketlenen Serdar Gürler, son çizgide topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girdi. Açısını düzelten Serdar, yerden bir şut çıkardı. Kaleci Dituro'yu geçen meşin yuvarlağı savunmadaki Ceccherini çizgi üzerinde kornere attı.

Müsabakanın ilk yarısı 2-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

63. dakikada Pelkas'ın ceza yayı içinden sert şutunda Dresevic'e çarparak yavaşlayan top kaleci Dituro'da kaldı.

70. dakikada Feghouli'den topu kapan Serdar Güler, ceza yayı içinden yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.

76. dakikada Keny'nin ara pasıyla topla buluşan Piatek, ceza sahası içinde iki kişiden sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Dituro'da kaldı.

90+5. dakikada ceza sahasına yapılan ortayı Keny kafayla indirirken, topu kontrol eden Serdar Gürler sağına çekerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

Hakemler: Burak Şeker, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salim Mazlum

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Cemali Sertel dk. 46), Edgar Ie, Leonardo Duarte, Lucas Lima, Eden Karzev (Philippe Keny dk. 39), Serdar Gürler, Berkay Özcan, Danijel Aleksic (Efecan Barlık dk. 82), Dimitrios Pelkas (Berkay Aydoğmuş dk. 90), Krzysztof Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Eren Karaağaç, Yasin Dilek, Mohamed Fofana, Batuhan Çelik

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Fatih Karagümrük: Matias Dituro, Frederic Veseli, Federico Ceccherini, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Marcus Rohden (Adem Ljajic dk. 71), Sofiane Feghouli, Adnan Uğur (Samed Onur dk. 88), Can Keleş (Brahim Darri dk. 87), Ryan Mendes (Otabek Shukurov dk. 62), Kevin Lasagna (Salih Dursun dk. 61)

Yedekler: Emre Bilgin, Efe Tatlı, Egemen Pehlivan, Emir Tintiş, Nicholas Lawrence

Teknik Direktör: Alparslan Erdem

Goller: Mendes (dk. 6), Muhammed Şengezer (dk. 30 k.k.) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Karzev, Serdar Gürler, Pelkas (Başakşehir), Mendes, Marcus Rohden, Shukurov, Salih Dursun (Fatih Karagümrük)