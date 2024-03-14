Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor'u ağırlayacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Ligde son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla küme düşme hattına inen Fatih Karagümrük, 5-1'lik Trabzonspor mağlubiyetinin ardından istifa eden Şota Arveladze'nin yerine göreve getirilen Tolunay Kafkas yönetimindeki ilk sınavını Konyaspor karşısında verecek.



Fatih Karagümrük, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, galibiyet elde edemedi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi yaşayan kırmızı-siyahlı takım, topladığı 29 puanla 18. sırada yer alıyor.



TÜMOSAN Konyaspor ise 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 32 puanla ligde 14. sırada bulunuyor.

