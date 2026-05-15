Fatih Karagümrük, sezonu galibiyetle noktalamak istiyor

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen İstanbul temsilcisi, oynadığı 33 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik, 20 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlılar, topladığı 27 puan ve averajla 17. sırada son haftaya girdi.

Akdeniz temsilcisi ise çıktığı 33 karşılaşmada 7 galibiyet, 16 beraberlik ve 10 yenilgiyle 37 puan elde etti. Alanyaspor, ligde son hafta öncesi averajla 10. basamakta yer aldı.

Sezonun ilk yarısındaki müsabakayı Alanyaspor, 2-0 kazanmıştı.