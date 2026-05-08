Fatih Karagümrük, Süper Lig için sahaya çıkacak!

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 32 müsabakada altışar galibiyet ve beraberlik ile 20 yenilgi yaşayan kırmızı-siyahlı takım, topladığı 24 puanla son sırada yer aldı. İstanbul temsilcisi, yarınki karşılaşmayı kazanamaması durumunda Süper Lig'e veda edecek.

Kocaelispor ise 32 maçta aldığı 37 puanla 10. sırada ve rahat konumda bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.