Fatih Karagümrük tur biletini 3 golle aldı

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'unda Fatih Karagümrük, sahasında Kırşehir Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada Diagne, 72'nci dakikada Salih Dursun ve 88'inci dakikada penaltıdan Borini kaydetti. Konuk Kırşehir FK'nın karşılaşmadaki tek golü 57'nci dakikada penaltıdan Savaş Yorulmaz'dan geldi.

STAT: Esenler

HAKEMLER: Burak Şeker, Oğuz Terzi, Kemal Elmas

FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan Şen - Salih Dursun, Caulker, Dresevic (Dk. 46 Baniya), Emir Tintiş (Dk. 46 Braschi), Lawrence (Dk. 70 Shukurov), Ricci, Colley (Dk. 69 Burak Kapacak), Kerim Frei, Levent Mercan, Diagne (Dk. 82 Borini)

KIRŞEHİR FK: Kadem Burak Yaşar - Sırat Yeşilördek, Ahmet Üner, Sinan Altınel, Ömer Taş (Dk. 46 Oğulcan Şahin), Fatih Kıran (Dk. 84 Emre Demir), Zihni Temelci, Ahmet Sun (Dk. 76 Gökdeniz Varol), Doğacan Diker, Savaş Yorulmaz, Mustafa Karabulut

GOLLER: Dk. 32 Diagne, Dk. 72 Salih Dursun, Dk. 88 (P) Borini (Fatih Karagümrük) - Dk. 57 (P) Savaş Yorulmaz (Kırşehir Futbol Kulübü)

SARI KARTLAR: Baniya, Braschi (Fatih Karagümrük)