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Spor

Fatih Karagümrük, Ümraniyespor karşısında tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olan Fatih Karagümrük, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek adını gruplara yazdırmayı başardı.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 19:09 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük, Ümraniyespor karşısında tur atladı
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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Solwie Energy Fatih Karagümrük, deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor'u 2-1 yenerek adını gruplara yazdırdı.

Stat: Spoint İnşaat Ümraniye

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Mehmet Kapluhan, Faruk Yağlı

Central Hospital Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Cavare, Hoti (Dk. 69 Furkan Apaydın), Bardhi, Batuhan Arıcı (Dk. 69 Serkan Göksu), Barış Ekincier (Dk. 69 Atalay Babacan), Mehmet Ali Büyüksayar (Dk. 60 Soukou), Benny, Batuhan Çelik (Dk. 84 Minchev)

Solwie Energy Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Berkay Dabanlı, Talha Ülvan, Çağtay Kurukalıp, Anıl Yiğit Çınar, Adnan Uğur, Dovedan (Dk. 63 Barış Kalaycı), Muhammed Mert (Dk. 63 Atakan Çankaya), Ahmet Sivri (Dk. 84 Tarık Buğra Kalpaklı), Baran Demiroğlu, Arda Akgün (Dk. 77 Ahmet Tarık Tuğyan)

Goller: Dk. 10 Benny (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 55 ve 65 Ahmet Sivri (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 76 Furkan Apaydın (Central Hospital Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Batuhan Arıcı, Dk. 79 Benny, Dk. 90 Soukou (Central Hospital Ümraniyespor)

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