İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6019
  • EURO
    52,8936
  • ALTIN
    6583.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Karagümrük, Verde'nin opsiyonunu kullandı
Spor

Fatih Karagümrük, Verde'nin opsiyonunu kullandı

Trendyol Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Daniele Verde'nin satın alma opsiyonunu kullanarak anlaşma sağladı.

IHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 14:52 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük, Verde'nin opsiyonunu kullandı
ABONE OL

Fatih Karagümrük, gelecek sezon kadro yapılanması kapsamında Daniele Verde ile yeniden anlaştı.

Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geride bıraktığımız sezonun ikinci devresinde kiralık olarak formamızı terleten İtalyan kanat oyuncusu Daniele Verde'nin satın alma opsiyonunu kullanarak yeniden anlaşma sağladı. Kariyerinde Roma, Verona, Vallodolid ve AEK gibi takımlarda mücadele eden 29 yaşındaki İtalyan oyuncu alt yaş kategorilerde 24 kez milli formayı giydi. Daniele Verde'ye ailemize yeniden hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Arızalanan İETT otobüsü vatandaşı isyan ettirdi: Uzun araç kuyrukları oluştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.