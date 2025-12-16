İSTANBUL 12°C / 6°C
Spor

Fatih Karagümrük yarın kupa maçında İstanbulspor ile karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası grup etabının ilk hafta maçında Fatih Karagümrük yarın İstanbulspor ile karşılaşacak.

16 Aralık 2025 Salı 11:54
Fatih Karagümrük yarın kupa maçında İstanbulspor ile karşılaşacak
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası grup etabının ilk haftasında yarın İstanbulspor'u ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak.

Kırmızı-siyahlı takım, kupada 4. eleme turunda konuk olduğu Esenler Erokspor'u 5-2 yenerek gruplara yükseldi. İstanbulspor ise sahasında SMS Grup Sarıyer'i 6-0 mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırdı.

Fatih Karagümrük'te sakatlıkları bulunan Joao Camacho ve Enzo Roco'nun mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

