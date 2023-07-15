İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2023 Cumartesi / 27 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1409
  • EURO
    29,4195
  • ALTIN
    1642.76
  • BIST100
    6437.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem dönemi
Spor

Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem dönemi

Fatih Karagümrük'te yeni hoca belli oldu. İstanbul ekibi, Andrea Pirlo'nun teknik heyetinde yer alan Alparslan Erdem ile yola devam edecek.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 18:16 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem dönemi
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yeni teknik direktör belli oldu.

İstanbul temsilcisi Andrea Pirlo'nun da ekibinde yer alan Alparslan Erdem ile yola devam edeceğini açıkladı.

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde;

"Geçen sezon Andrea Pirlo'nun ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alan ve son 3 maçta görevi devralan eski oyuncumuz Alparslan Erdem ile yeni sezonda teknik direktörlük görevi için anlaştık. Alparslan hocamız ile bu sezonki hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyor ve ona başarılar diliyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.