Spor

Fatih Karagümrük'te ayrılık

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel Alanyaspor maçının ardından, 'Şimdi ikinci yarı kulübümüz yeniden bir yapılanma içine girecektir. Biz de bu yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için teknik ekip olarak görevi bıraktık' dedi.

21 Aralık 2025 Pazar 17:45
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Oyuna biraz durgun başladık, akabinde de golü yedik. İkinci yarı biraz toparlanır gibi olduk. Ama bir anlık yan hakemin sakatlanması, oyuncularımızın konsantrasyon kaybetmesi, taçtan gelen bir pozisyonla golü yedik. Şimdi ikinci yarı kulübümüz yeniden bir yapılanma içine girecektir. Biz de bu yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için teknik ekip olarak görevi bıraktık. İnanıyorum ki bu yeniden yapılanma ile çok iyi futbolcular, oyuncular gelecektir ve Karagümrük takımı ligde kalacaktır. Ama bu formanın ağırlığını kaldıramayan oyuncularımızla da yollarımız ayrılacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

