Spor

Fatih Karagümrük'te ayrılık rüzgarı! 4 futbolcuyla yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük; Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

IHA5 Ocak 2026 Pazartesi 14:18 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'te ayrılık rüzgarı! 4 futbolcuyla yollar ayrıldı
Fatih Karagümrük; Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Fatih Karagümrük, 4 futbolcuyla yollarını ayırdı. Konuyla ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmetleri için tüm oyuncularımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

