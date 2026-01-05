Fatih Karagümrük'te ayrılık rüzgarı! 4 futbolcuyla yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük; Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Fatih Karagümrük, 4 futbolcuyla yollarını ayırdı. Konuyla ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmetleri için tüm oyuncularımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.