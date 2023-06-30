Fatih Karagümrük'te hedef Fabio Cannavaro

Geçtiğimiz sezon çalıştığı Andrea Pirlo ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörünü yine İtalya'da arıyor.

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Fatih Karagümrük'ün teknik direktör adayları arasında Fabio Cannavaro da bulunuyor. Haberde, Karagümrük yönetimi ile Cannavaro arasında bir görüşme yapılacağı ifade edilirken, 49 yaşındaki İtalyan teknik adama birçok kulüpten teklif olduğu aktarıldı.

BALLON D'OR KAZANMIŞTI

2014 yılında teknik direktörlük kariyerine başlayan Fabio Cannavaro, kariyeri boyunca, Gouangzhou Evergrande, Tianjin Quanjian, Çin Milli Takımı, Al Nassr ve son olarak Benevento kulüplerini çalıştırdı. Cannavaro, futbolculuğu döneminde de 2006 yılında Ballon d'Or kazanarak büyük ses getirmişti.

ÜÇÜNCÜ İTALYAN OLACAK

2020-21 sezonunda Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, geride kalan 3 sezonda Francesco Farioli ve Andrea Pirlo gibi İtalyan teknik adamlarla çalışmıştı. Cannavaro ile anlaşılması durumunda 3. kez takımın başına İtalyan bir teknik adam geçmiş olacak.